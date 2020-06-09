 

Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха

09.06.2020, 11:51, Разное

Лукашенко привык общаться с подчиненными грубо, считает эксперт. Долгое время такой стиль руководства нравился старшему поколению, но молодежь своим президентом недовольны, полагает Суздальцев.

“С их точки зрения, какая-то банда из 1990-х годов окопалась во главе государства, и теперь всех посылает и со смехом говорит, что никому страну не отдаст”, – приводит слова эксперта “Московский комсомолец”.

Суздальцев не исключил повторения в республике событий 2010 года, когда протесты оппозиции после президентских выборов были подавлены силой: кто-то получил увечья, другие – сроки. Сейчас Лукашенко “обезумел от страха”, объяснил эксперт поведение белорусского лидера.

Тем не менее возможность революции в республике политолог отметает. Лукашенко будет держаться за власть мертвой хваткой, а в массовых протестах может обвинить Россию, считает эксперт.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Конкуренцию Александру Лукашенко намерены составить 14 кандидатов, в их числе – бывший дипломат Валерий Цепкало, которого глава государства обозвал “хряком”, “шелудивый” блогер Сергей Тихановский и банкир Виктор Бабарико.

Для выдвижения кандидатом на выборах президента Белоруссии – 2020 необходимо собрать 100 тысяч подписей. Накануне в штабе Валерия Цепкало объявили, что дипломат заручился необходимой поддержкой.

Сегодня в поликлинике сдавала кровь. Медсестра слёзно умоляла подписаться за Лукашенко. Бедняге нужно каждый день собирать минимум 5 подписей, а то премии лишат.

Б- Беларусь.

— Bosonogiy Gen (@splendidisola) June 3, 2020



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