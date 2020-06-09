Налетчик со скалкой ограбил салон сотовой связи под Москвой

09.06.2020, 11:51, Разное

Местный житель ограбил салон сотовой связи на Матросской улице в подмосковном Подольске, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Мужчина с медицинской маской на лице зашел в офис и попросил консультанта показать телефон. Когда тот нагнулся в поисках гаджета, злоумышленник ударил его скалкой по голове. Потерпевшего он связал бельевой веревкой, после чего вытащил из кассы 35 тысяч рублей, а также забрал 21 сотовый телефон. Разбойника вычислили по камерам наблюдения. Он задержан.