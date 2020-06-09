Главу НИИ физреабилитации Блюма заочно обвинили в мошенничестве

09.06.2020, 11:48, Новости дня

Гендиректору НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгению Блюму, объявленному в международный розыск по делу о мошенничестве на 27,8 млн рублей, заочно предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Блюм, который в настоящее время находится на территории Испании, объявлен в розыск, и следствие ходатайствует перед судом о его аресте», – сообщается на сайте ведомства.

Следователи собрали достаточно доказательств виновности Блюма, в связи с чем ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Ранее СК объявил Блюма в международный розыск.

Напомним, в сентябре 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27,8 млн рублей в отношении гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма.

По данным следствия, в 2014 году Блюм, являясь генеральным директором зарегистрированного в Москве и фактически осуществлявшего деятельность на территории Испании ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», решил незаконно завладеть денежными средствами травмированной сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг по реабилитации.