Вслед за самым красивым преступником: рассекречен новый бойфренд Хлои Грин

09.06.2020, 11:45, Разное

На днях стало известно, что “малышка на миллиард” – дочь владельца модной империи Topshop Хлоя Грин – закрутила новый роман. Пару сфотографировали на яхте Lionchase стоимостью 118 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащей отцу девушки, у берегов Вильфранш-сюр-Мер во Франции. Влюбленные не скрывали своих чувств, целовались на палубе, катались на водном мотоцикле. Но вот вычислить личность парня прессе удалось не сразу. “Охоту” на новичка объявил Daily Mail, и она прошла успешно: портал выяснил, что 29-летняя Грин встречается с 34-летним бизнесменом Мануэлем Тиеллой.

Мануэль Тиелла и Хлоя Грин Мануэль ТиеллаТиелла – генеральный директор компании Royal Yacht Brokers, услугами которой пользуется немало звезд – Мадонна, Крисси Тейген и другие. У него, как и у Хлои, есть ребенок – дочка от предыдущего брака. С Грин Мануэль знаком несколько месяцев: первое фото с ним девушка опубликовала в декабре прошлого года, затем – в марте, но поскольку снимки были сделаны в компании друзей, фолловеры Хлои не заподозрили, что речь идет о романе. Семья Грин уже знакома с Мануэлем, и, если верить инсайдерам, у них замечательные отношения:

У них много общего. Его очень тепло приняли в ее семье.

Хлоя и Мануэль с друзьями, декабрь 2019 Хлоя и Мануэль с друзьями, март 2020Напомним, ранее Хлоя состояла в отношениях с “самым красивым преступником” Джереми Миксом. Об их романе стало известно в начале июля 2017 года: в сети появились фотографии, на которых папарацци удалось запечатлеть их страстные поцелуи на яхте в Турции, а позже сама Хлоя разместила на странице в Instagram совместное с манекенщиком и его менеджером Джимом фото. Снимки вызвали бурю негодования в СМИ и соцсетях, ведь Джереми считался официально женатым на Мелиссе Микс, и у них есть дети – сын Роберт, Джереми-младший и дочь Мелиссы от предыдущих отношений – Элианна. Возможно, Мелисса смогла бы простить Джереми измену, однако он, недолго думая, подал на развод. Позднее, осенью 2017 года, на безымянном пальце Хлои было замечено кольцо, а вскоре стало известно о ее беременности – в мае 2018 года она родила сына, которого назвали Джейден. Свадьбу пара так и не сыграла.

Джереми Микс и Хлоя Грин