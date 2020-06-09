 

Дэниел Рэдклифф вступился за трансгендеров после скандального заявления Джоан Роулинг: Транс-женщины – это женщины

09.06.2020, 11:45, Разное

После недавнего заявления Джоан Роулинг о транс-женщинах писательницу обвинили в трансфобии. Среди тех, кто указал автору книг о Гарри Поттера на ее неправоту, были Сара Полсон и Джамила Джамил. Теперь к ним присоединился и Дэниел Рэдклифф. Актер опубликовал свой комментарий на сайте некоммерческой организации The Trevor Project, которая занимается поддержкой представителей ЛГБТ-сообщества:

Я понимаю, что некоторые СМИ захотят преподнести это как полемику между мной и Дж. К. Роулинг, но это не так, да это сейчас и не важно. Да, Джо имеет прямое отношение к тому, какое направление получил мой жизненный путь, но как человек, который имеет честь работать с The Trevor Project и продолжает на протяжении последних десяти лет поддерживать организацию – да и просто как человек, – я считаю своей обязанностью высказаться.

Транс-женщины – это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, которые имеют гораздо больше знаний по этому вопросу, чем Джо или я. По данным The Trevor Project, 78% трансгендерных и небинарных молодых людей сталкиваются с дискриминацией на почве их гендерной идентичности. Очевидно, что нам нужно делать больше для их поддержки, не лишать их идентичности и не наносить большего вреда.

Всем людям, которые теперь чувствуют, что их опыт чтения книг (имеется в виду серия книг о Гарри Поттере. – Прим. ред.) был запятнан: я глубоко сожалею о боли, которую эти комментарии причиняли вам. Я очень надеюсь, что вы не потеряете то, что действительно ценно для вас в этих историях. Если эти книги научили вас, что любовь – это самая сильная сила во Вселенной, способная преодолеть что угодно; если они научили вас, что сила заключается в разнообразии и что догматические идеи чистоты ведут к угнетению уязвимых групп; если вы считаете, что тот или иной персонаж является транс- или небинарным человеком или что он гей или бисексуал; если вы нашли в этих историях то, что срезонировало с вами и помогло вам в любой период вашей жизни, – тогда эта связь между вами и книгой священна. И, на мой взгляд, эту связь не может разрушить никто.

Джоан Роулинг

Напомним, все началось с того, что Джоан Роулинг возмутил заголовок статьи на Devex.com – “Мнение: создаем более справедливый постковидный мир для людей, которые менструируют”. Своими мыслями на этот счет писательница поделилась у себя в Twitter:

Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жойнщины? Жнщны? Жунщии?

Далее писательница продолжила еще глубже объяснять свою позицию по этому вопросу, что и привело к скандалу. Подробнее о высказываниях Роулинг мы писали здесь.  



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