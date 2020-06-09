 

Главы силовых структур Армении уволены за нарушение ограничений в связи с COVID-19

09.06.2020, 11:40, Новости дня

Премьер-министр Армении уволил руководителей армии, полиции и службы национальной безопасности, заявив, что они подавали плохой пример на фоне ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Никол Пашинян не уточнил, что именно вызвало его возмущение, но объявление было сделано после газетной публикации, в которой говорилось, что начальник Генерального штаба Армении Артак Давтян устроил банкет по случаю свадьбы своего сына в воскресенье, несмотря на запрет на проведение массовых собраний.

«Высокопоставленные чиновники должны на собственном примере показывать важность соблюдения противоэпидемических правил… Однако, иногда происходит обратное», – заявил Пашинян на совещании, после того как объявил об увольнениях в Facebook.

Газета «Грапарак» опубликовала в Интернете видео, снятое у входа в дом Давтяна, с припаркованными на улице машинами и звуками музыки на заднем плане.

Неизвестно, присутствовали ли на банкете уволенные глава Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян и руководитель полиции Арман Саргсян.



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