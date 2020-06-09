В США выявлено почти 18 тысяч новых случаев COVID-19
09.06.2020, 11:40, Новости дня
Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщили, что число заболеваний коронавирусом в США достигло 1938823, что на 17919 случаев больше, чем в предыдущем подсчете.
Количество летальных исходов выросло на 474, достигнув 110375.
Ведомство сообщило данные о респираторном заболевании COVID-19, вызываемом новым коронавирусом, по состоянию на 16 часов воскресенья и сравнило их с данными предыдущего подсчета, опубликованного в воскресенье.
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