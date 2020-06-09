 

Мнение: Михаил Ефремов может получить от 5 до 12 лет колонии

09.06.2020, 9:33, Разное

В продолжение вчерашнего https://colonelcassad.livejournal.com/5931909.html
Водитель курьерской доставки Сергей Захаров, в которого вчера врезался пьяный Ефремов скончался в больнице. Врачи его спасти не смогли.
Сам Ефремов отпущен под подписку о невыезде. Как утверждают, отпустили его еще до того, как Захаров умер и это стандартная процедура. Заведено уголовное дело. После смерти Захарова статья становится более тяжелой и могут изменить меру пресечения.


Сергей Захаров.

Если его не будут отмазывать, то это как минимум 5 лет тюрьмы, а как максимум – 12. Но это если как обычный человек, а не как "властитель дум".

Статья 264 УК РФ.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
б) сопряжено с оставлением места его совершения, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вот и посмотрим, равнее ли других это животное.

PS. Альтернативно одаренные уже лепят светлый образ.

Ну вот все и объяснили, честного творца оклеветали.

Источник: Colonel Cassad



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