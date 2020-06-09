В РФ оценили заявление Нидерландов о поражении MH17 ракетой 9М38М1

09.06.2020, 11:30, Новости дня

«В Нидерландах нет специалистов по ЗРК и быть не может», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя заявление нидерландского прокурора Тейса Бергера о том, что Boeing MH17, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.

«По техническим и внешним характеристикам ракеты 9М38 и 9М38М1 практически одинаковые. Они отличаются в основном боевой частью, которая на модификации 9М38М1 несколько иная – она имеет оболочку из готовых поражающих элементов», – сказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Также есть изменения по системе наведения, но они принципиального значения не имеют. Специалисты бы еще отметили отличия в форме аэродинамических поверхностей в задней части ракеты, добавил эксперт.

По его словам, голландские эксперты – не специалисты в зенитно-ракетном вооружении. «У них таких специалистов нет и быть не может. Похоже, голландцы хотят доказать, что тип ракеты 9М38М1 оставался на оснащении российских вооруженных сил», – предположил собеседник.

«На мой взгляд, это глупость, потому что все эти ракеты – и 9М38, и 9М38М1 были утилизированы в войсках РФ задолго до конфликта на Донбассе. Все наши комплексы «Бук» оснащались ракетами, сильно отличающимися от этих типов вооружения и внешне, и по характеристикам боевой части», – резюмировал эксперт.

Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу разбившегося в Донбассе малайзийского Boeing заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.

Напомним, итоги исследования концерна «Алмаз – Антей» по крушению рейса MH17 на востоке Украины опровергают выводы Нидерландов о типе ракеты, которой мог быть сбит самолет.

Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков, эксперименты показали, что в случае поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 самолет бы имел огромное количество характерных повреждений в виде «бабочки», так как из 7 тыс. осколков каждый четвертый – это двутавр с наибольшей кинетической энергией.

Ракеты 9М38 не производятся в РФ с 1986 года и были сняты с вооружения российских ВС еще в 2011 году.