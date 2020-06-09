 

Учёным удалось выяснить истинную причину постройки Великой Китайской стены

09.06.2020, 11:30, Разное

Команда учёных во главе с израильским археологом Шелах-Лави провела исследование и создала первую детальную карту Северной линии Великой Китайской стены. Таким образом, им удалось выяснить истинную причину её постройки.
Шелах-Лави вместе с международной командой исследователей в своей работе задействовали беспилотные летательные аппараты, высококачественные спутниковые снимки, а также классические археологические инструменты. После завершения процесса нанесения на карту Северной части Великой Китайской стены, протяженность которой составляет 740 км, они усомнились в истинности гипотез о её назначении.

Ранее многие учёные считали, что главной целью стены была защита от армии Чингисхана. Однако её северная часть располагается главным образом в долинах Монголии. Кроме того, она относительно низкая и находится рядом с тропинками. Этот факт говорит о том, что, скорее всего, стена выполняла невоенные функции.

«Мы пришли к выводу, что в этом районе предназначение стены заключалось в отслеживании передвижения людей со скотом во время поиска теплых южных пастбищ в холодные периоды, возможно, для обложения их налогами», – объяснил Шелах-Лави.

Строительство Великой китайской стены, которая поделена на части, раскинувшиеся на тысячи километров, развернулось в III веке до нашей эры и длилось на протяжении несколько веков. При этом Северную Линию, известную также как «Стена Чингисхана», соорудили в период между XI и XIII веками.



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