 

Шендерович призвал поддержать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

09.06.2020, 11:16, Новости дня

Публицист Виктор Шендерович призвал оказать финансовую поддержку родственникам Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова.

«Сергей Захаров, погибший во вчерашнем ДТП, … жил в Рязани. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, потом стал курьером, развозил продукты. У него остались жена, двое детей и мама. Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью», – написал Шендерович в Facebook.

Он также попросил поделиться банковскими реквизитами семьи погибшего, чтобы поддержать ее финансово.

Кроме того, Шендерович репостнул сообщения актера Вадима Жука, раскритиковавшего Ефремова. «Вадим Жук нашел слова, под которыми могу только подписаться», – написал публицист.

«Я потрясен, обескуражен, возмущен произошедшим с Михаилом Ефремовым. Какой блестящий актер. Какой яркий человек. Никакой талант, никакая общественная позиция не оправдывают его. Его ждет заслуженное наказание. А как еще? Какой тяжкий порок веселое безалаберное пьянство. Как долго он сходит нам с рук, как жестоко показывает зубы. Теперь все равно к какому ты принадлежал лагерю. И не стоит это ни подчеркивать, ни спекулировать этим. Убийца. И самоубийца», – написал Жук в Facebook.

Тем временем Ксения Собчак призвала не разжигать ненависть к детям Ефремова. Так она отреагировала на появление в соцсетях скриншотов страницы сына Ефремова Никиты, опубликовавшего в Instagram фото с отдыха в Подмосковье в день ДТП его отца.

«Дико мерзко вот сейчас такое постить и издеваться. Детям Михаила Ефремова, уверена, сейчас тяжело и стыдно», – написала Собчак в Telegram.

Ранее дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария, комментируя смертельное ДТП в центре Москвы с его участием, заявила, что разочарована в отце.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян. В Сети появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.

Самого актера отпустили под подписку о невыезде, а после смерти пострадавшего дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Крестница погибшего в ДТП с Ефремовым водителя потребовала максимального наказания для актера.



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