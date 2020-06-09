Дочь Навального решила вернуться в Россию

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09.06.2020, 11:08, Новости дня

Дочь блогера Алексея Навального Дарья, обучающаяся в Стэнфордском университете, решила вернуться в Россию, потратив более 500 тыс. рублей на проживание в США в период пандемии.

После резкого роста числа зараженных коронавирусом и осложнения эпидемиологической ситуации администрация Стенфордского университета, в котором обучается дочь блогера, рекомендовала всем студентам покинуть кампус до 30 марта. Несмотря на возможность вернуться в Россию в рамках регулярного авиасообщения, Дарья Навальная решила остаться в США, информирует проект «Фонд бабла с коррупцией».

Спустя два месяца, 22 мая, девушка опубликовала видеоролик, в котором рассказала о своем проживании в кампусе и заявила, что в ближайшее время намерена вернуться в Москву.

Авторы проекта напоминают, что, по словам самой Дарьи, ей полностью компенсируется стоимость обучения, при этом проживание семья оплачивает самостоятельно. Фактически ежемесячные затраты составляют порядка 4 тыс. долларов в месяц, то есть 280 тыс. рублей. Таком образом, «только на проживание дочери в США во время пандемии Навальному пришлось заплатить не менее 8 тыс. долларов, то есть 560 тыс. рублей», информирует проект.

«Этих необоснованных трат вполне можно было бы избежать, тем более, что вуз был готов оказать финансовую помощь для возвращения домой. Всего же за период обучения дочери в США безработному российскому блогеру предстоит заплатить более 8,5 млн рублей», – пишут авторы проекта.

Ранее сообщалось о незаконном льготном поступлении дочери Навального в Стэнфорд.



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