На криминального авторитета Васю Бандита завели дело в Подмосковье

09.06.2020, 11:08, Новости дня

Следователи завели уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии против криминального авторитета из Подмосковья Васи Бандита, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По материалам УУР ГУ МВД по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)», – передает РИА «Новости» слова Врадий.

«По данным следствия, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии – вор в законе, с криминальным прозвищем Вася Бандит. Он неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства», – отмечают в СК.

По данным следствия, Вася Бандит и участники возглавляемых им преступных сообществ «совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес».

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, проводятся обыски и иные следственные действия. Согласно ст. 210.1 УК РФ, криминальному авторитету грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в феврале 2017 года вор в законе, известный в криминальных кругах как Вася Бандит, был задержан в столице по подозрению в вымогательстве.