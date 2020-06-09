В теле командира сбитого MH17 нашли осколок в форме бабочки

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09.06.2020, 11:06, Новости дня

В теле командира Boeing 777, разбившегося возле Донецка в 2014 году, обнаружен осколок в форме бабочки. Об этом сообщает телеканал ABC.

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 сообщил, что всего в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. По его словам, они осколки имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.

"Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В 2016 году Совместная следственная группа по расследованию причин катастрофы, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Украины, Бельгии и Австралии, сообщила, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Украина обвинила в катастрофе ополчение республик Донбасса. В феврале 2020-го подозреваемыми названы четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Россия отвергает все предположения о своей причастности к крушению самолета, а Генпрокуратура РФ заявила, что Нидерланды уклонились от всестороннего расследования гибели рейса MH17.



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