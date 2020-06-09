Личное: Она была плюсом в дисбалансе

09.06.2020, 11:05, Разное

И вот последнее письмо вам на сегодня, разбирайте все три.

Здесь тоже мужчина.

Обратите внимание, какое короткое это письмо. Писать слишком короткие письма почти так же эгоцентрично, как и писать длинные. Если вам лень описывать важные детали, вам никто не захочет и не сможет помочь.

Автор упоминает, что это продолжение истории, но ссылок на предыдущие письма не приводит. Неужели мы должны помнить?

Разбирайте сами то, что есть, и уточняйте, какие детали автор упустил.

Опишите, что является важным при разборе подобных историй, что авторы обязательно должны уточнять.

petr_bass

Здравствуйте уважаемая Эволюция. Пишу письмо, в надежде на разбор, кажется я устроил «вилку», шатает.

Месяца два назад мне начала иногда писать девушка, с которой я раньше встречался и письма про нее были в разборе, ОЗ ее выше, она была плюсом в дисбалансе. Я к этому моменту поднакачался, приобрел жилье, в ипотеку и позвал ее в гости, приехала. Раз в неделю приезжала, пили вино, разговаривали, танцевали и я ее любил. Наверное в этот момент отросла моя корона победителя. Я пару раз перечислял ей деньги, половину ее ипотеки, она не работает сейчас, интересовался ее сыном, передал ему подарки, она меня ближе не пускала- с сыном не знакомила, к себе не звала-увиливала.

Один раз заявил, когда уже познакомишь!, ответила, что как почувствует, что уже можно и что думает иногда что я тороплюсь. Мои щипцы стали явные, но рефлексировал я их поздно, дисбаланс вырос. Неделю назад был ДР ее сына, я повез на встречу к ней подарок, за несколько дней до этого скис, т.к она прогуляла вечер без меня. Отправила фото своих ног и мол как они устали. Сказал что она издевается с своими красивыми ногами. На встрече спросила, почему не обнимаю, я что то ляпнул, что сама не обнимает. Стала говорить, что не хочет жить вместе, что не знает как вообще сыну такое сказать, что за еще один «П», когда родной отец есть, что если меня это все обижает..и что в любом случае близкий ей и будет поздравлять с ДР.и.т.д. Понял, что пиздец. Назад мне слова о том что я хочу такую жену и быть вместе, не взять. Сказал, что это было моим эгоизмом, хотеть всего с ней, но встречаться с такой женщиной и не желать большего, я не мог, ее все устраивает, а меня нет, значит я проиграл.

Я улетел к машине в беспамятстве. В голове стрельнуло ее жалостливое «я буду тебя поздравлять с ДР», передернуло, заблокировал ее везде.

Прошло несколько дней и она с какого то аккаунта написала, что очень расстроена, совсем не хотела заканчивать наши отношения, тем более вот так и прости пожалуйста за все, что тебе наговорила.

Я не ответил.

Раздрай от ее письма, что оно скорей по «неожиданности» т.е опять же как на мою «обиду», выходит снова щипцы ? Не понимаю нужно ли что то отвечать, взяв разрыв на себя или уже ничего и не отвечать.