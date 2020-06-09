Мнение: Как правильно извиняться за расизм

09.06.2020, 11:00, Разное

Когда на днях пошли новости про вставших на колени политиков США и Канады, свидетели Сияющего Запада объясняли в комментариях — есть большая разница, стоять на одном колене, или на двух. Идея была в том, что стоять на одном колене совершенно не зазорно, так как на одно колено встаёт, например, жених перед своей невестой, когда дарит ей кольцо.

Лично я не вполне понимаю, почему белые американцы, которые не являются расистами, должны извиняться за расизм (а не за бомбёжки Сирии и Югославии, например), однако с коленями действительно есть путаница. В то время, как некоторые извиняются на одном колене, другие спокойно плюхаются сразу на два. Давайте разберёмся с потоком видео и фотографий.

1. Уже больше 20 лет работает группа британцев, которая ходит в деревянных колодках по разным странам мира, в том числе африканским, и просит прощения за расизм. Группа называется “Lifeline Expedition”, в интернете про неё часто пишут:

https://en.wikipedia.org/wiki/Lifeline_Expedition

К нынешним протестам она прямого отношения не имеет. Если вы увидите видео или фото, на котором люди стоят в деревянных колодках с надписью “#SoSorry”, это скорее всего, материалы прошлых лет. Джентльмены каются иногда стоя, иногда на двух коленях. На одно колено никто не встаёт.

https://www.youtube.com/watch?v=6CAU4HAw6MU

2. Демократические активисты и встроенные в систему знаменитости встают обычно на одно колено. Как правило, дальше они агрессивно нападают в твиттере на «расистов», которые пытаются сказать, что жизни белых, вообще-то, тоже важны. Вот типичный пример:

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/billie-eilish-black-lives-matter-protest-knee-george-floyd-police-a9550376.html

3. Некоторые граждане проявляют покорность, вставая на оба колена сразу. Вот, к примеру, на коленях стоит католический священник:

https://www.insider.com/pope-calls-texas-bishop-who-took-the-knee-at-black-lives-matter-protest-2020-6

4. Популярное видео поставленной на колени белой девушкой, которое мы обсуждали на днях, «Рейтерс» объявило постановочным:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-blm-woman-knee/fact-check-man-asking-white-woman-to-kneel-and-apologize-is-not-a-representative-of-black-lives-matter-idUSKBN23B359

Автор видео заявил, что не является членом «Блэк Лайвс Мэттер», и что он просто пошутил. Вместе с тем не вполне ясно, являлись ли вставшие на колени белые американцы актёрами, или это просто случайные прохожие, которые испугались связываться с пранкером. Если вы знаете больше, пожалуйста, расскажите в комментариях.

5. Встают на колени и многие представители власти. Вот, к примеру, стоят на коленях сенаторы из Демпартии США (фотография 39 из 48):

https://wtop.com/dc/2020/06/dc-george-floyd-protest-coronavirus-update-june-4/

На фотографии два сенатора стоят на одном колене, а два сенатора сразу на двух. Другой ракурс той же сцены проливает свет на происходящее. Оказывается, на колени поспешили плюхнуться только четверо сенаторов, а остальные просто застыли в скорбных позах и опустили глаза вниз (фотография 41 из 48).

Важный момент: как следует из подписи к фото, сенаторы не извиняются за расизм, они стоят на коленях в память о погибшем во время задержания Джордже Флойде. Насколько мне известно, американская традиция не предполагает необходимости опускаться на пол во время скорби по кому-либо, однако теоретически можно предположить, что вставшие на два колена сенаторы молятся о заблудшей душе покойного. Как объяснить в этом контексте стояние на одном колене, я не знаю.

7. Начальник полиции Вебстера (штат Массачусетс) пошёл ещё дальше. Он прямо в форме лёг на землю с табличкой «я не могу дышать», заложил руки за спину и некоторое время показывал, как себя чувствуют негры, когда их задерживает полиция:

http://dateway.net/video-massachusetts-police-chief-lies-face-down-to-urge-blm-protesters/

8. Поза с извинениями на одном колене хорошо знакома американской публике по культовому мультсериалу «Южный Парк». Вот фрагмент, на котором белый мужчина извиняется, целуя перед камерами задницу чернокожему борцу за права человека. Во время извинений Рэнди как раз встаёт на одно колено:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Извинения_перед_Джесси_Джексоном

https://www.youtube.com/watch?v=iz5Gd-6bqoM

9. Видео, на котором белые целуют ноги неграм и извиняются перед ними, гуляет по сети уже как минимум несколько месяцев. Зачем они это делают, я не знаю:

https://www.youtube.com/watch?v=KjB7iuRlzS0

10. Мощный фрагмент, на котором президент Дональд Трамп издевается над погибшим, хватая себя за горло и крича «я не могу дышать», на самом деле относится к 2016 году. У нас его показывают так:

https://www.youtube.com/watch?v=i_pwjecvX-c

Если посмотреть контекст, выяснится, что Дональд Трамп троллит белого, Митта Ромни:

https://www.youtube.com/watch?v=bYKe7fuHY4c

Кстати, сейчас, в 2020 году, Дональд Трамп по-прежнему не упускает случая пнуть своего политического оппонента:

https://ria.ru/20200608/1572636770.html

11. Нэнси Пэлоси, 80 лет, спикер Палаты представителей Конгресса США, стоитна коленях несколько минут в окружении других должностных лиц. Интересно, что большая часть участников перформанса стоит на одном колене, а какая-то негритянка сразу на двух:

https://www.youtube.com/watch?v=lTAQUNUGXu4

12. Порно-продюсеры успели выпустить уже большие объёмы порнографии на тему расовых протестов. Я не нашёл в себе душевных сил отсмотреть эти материалы, однако и стоп-кадров достаточно, чтобы понять типичный сюжет: белый полицейский или белая девушка в футболке «Чёрные Жизни Важны» встают на колени перед неграми, а потом вступают с ними в интимную связь.

Упоминаю об этом только потому, что тролли наверняка нарежут порнуху по кусочкам и будут выдавать её за реальные события.

13. Откуда взялась фотография, на которой белые в кепках «МАГА» стоят как собачки на поводках у интернациональной толпы, я не знаю. Я загуглил её в «Яндексе», и «Яндекс» предположил, что это военно-спортивные игры:

В любом случае, фотографии уже как минимум год.

14. Если сторонники леволиберальных идей встают на колени добровольно, — интернационал, социальная справедливость, толерантность, вот это всё, — то некоторых, очевидно, заставляют вставать на колени угрозами. Вот пример. В штате Теннесси полицейский отказался вставать на колено перед протестующими, заявив, что все жизни важны (читай: не только чёрные), и что он встаёт на колени только перед Богом:

https://www.redstate.com/bonchie/2020/06/06/watch-police-officer-refuses-to-kneel-as-protestors-scream-at-him

Вот ещё пример. Протестующие агрессивно скандируют «встань на колено», но полицейский отказывается вставать в позу подчинения несмотря даже на то, что его настойчиво дёргают за рукав. Другие полицейские в это время покорно касаются асфальта:

https://www.youtube.com/watch?v=yuNSHEJDORA

Вот полицейских пытаются поставить на колени в Лоуэлле, штат Массачусетс:

https://tbdailynews.com/lowell-police-officer-refuses-to-take-a-knee-for-demanding-blm-crowd-receives-condemnation-from-goth-free-spirit/

А вот чернокожие активисты пытаются опустить полицейских на асфальт уже в Австралии. Полицейские игнорируют крики и жесты протестующих:

https://www.youtube.com/watch?v=lLW5_7YVBgw

Подведу итог

Как видите, есть много способов извиняться за расизм: вставать на одно колено, вставать на два колена, надевать на себя БДСМ-приспособления, целовать ноги неграм и прочая, и прочая. Единого стандарта в США ещё не выработали, поэтому большая часть извиняющихся выбирает наименее унизительный вариант: припадает на одно колено. Борцов за равенство это пока что вполне устраивает.