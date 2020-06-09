Мнение: Как измывались над Дорианом Греем в 1970-е: от джинсов до Кабанеля

09.06.2020, 10:57, Разное

Из этого выпуска вы узнаете, что общего у советской живописи и фильма в жанре спагетти-сэксплуатэшн, почему без портретиста Шилова в истории искусства 20 века уже не обойтись, как были законсервированы руки ван Дейка, почему англичане молодцы, а французы халявщики, а также о том, как Сара Бернар исполнила мечту Мейерхольда и Греты Гарбо.



Портрет Дориана Грея в кинематографе: ошибки (часть 5).

Выяснив в прошлый раз, к какому британскому стилистическому направлению принадлежал Бэзил, вернемся к рассмотрению реквизита в кинематографе.

Следующий доступный –

итало-немецкий фильм 1970 года (imdb)

(есть в сети на русском, осторожно, некоторые версии короче из-за цензуры)

В нашем марафоне, задачей которого на самом деле явлется увеличение познаний в портретном жанре 19 века, а не просто так поразвлекаться, этот фильм не очень пригодится, т.к. действие в нем перенесено "в наше время", то бишь в 1970-е, и сценарий, конечно, переделан.

Однако внимания он стоит, так как дух дендизма в экранизации постарались сохранить.

В полосатом пальто — Дориан, его играет знаменитый висконтиевский блондин Хельмут Бергер.

В фильме много его полуобнаженных крупных планов (фильм вообще сочли полупорно, судя по рецензии, это такой спагетти-сэксплуатейшн, с геями и rape женщин), но давайте взглянем на портрет.





Очень хороший портрет, настоящим художником написанный, и абсолютно соответствующий духу времени (а в СССР Жилинский или Салахов как раз подобное мог бы написать).

И.А. Солдатенков. "Девушка с обручем". 1960

В. Л. Мозок. "Портрет шахматиста". 1980



И портрет в старости тоже не испортили глупыми спецэффектами.

руки, смотрите, этот человек умел рисовать руки! Невиданное дело для 2-й пол. 20 века!

Кто автор — я так, увы и не нашла.

В сети титры обрезаны, возможно, имя есть там. Беглый поиск в итальянской и немецкой прессе семидесятых рекламных публикаций не дал. В описании перевыпуска DVD сказано, что там много справочных материалов, но где б их взять. Жалко, было бы интересно посмотреть на другие его работы.

Автор этого постера к фильму указан как Ted Coconis. Еще мне попалось указание, что постер делал легендарный дизайнер Билл Голд (видимо, на основе рисунка Кокониса). Хотя вот мне совершенно случайно попался другой мастер постера, Боб Пик (с рисунками которого тоже работал Голд) — по стилю больше похоже, и работал для спагетти-фильмов…

Марлон Брандо на рисунке Боба Пика (я думаю, старый Дориан должен выглядеть именно как старый-старый толстый Брандо, кстати)



Оценка европейскому фильму 1970-х: отлично, несмотря на другую эпоху — просто за качество и воображение. (Сам фильм явно на любителя, я вот испугалась смотреть).

Американский телефильм 1973 года (imdb)

(в сети есть, но кажется, только без перевода. Говорят разборчиво, притворяются англичанами, трогательно)

Наконец в экранизациях на постоянной основе начинают снимать блондинов, видимо, в семидесятые им стало можно давать главные роли. В этом телефильме мальчик достаточно низкобюджетный, похож на молодого Баскова, надменный, раздражает.

Зато очень хорош сэр Генри — актер Найджел Дэвенпорт (Nigel Davenport), мощный актер. Наконец сэра Генри сыграли как сексуального хищника, актива, плейбоя, богача (я как-то работала в одной фирме, там было несколько таких, возрастом 45+, очень сильное впечатление произвели своей аурой). Дэвенпорт — классный актер, он мне еще по эпизоду в роли Норфолка в "Человеке на все времена" запомнился. А данный фильмец, собственно, ради него и посмотреть стоит — прочее паршивенько: Сибилла переделана в барменшу, постоянный закадровый текст от первого лица (Дориана! "Я страдал, мне было стыдно", и т.п.) раздражает.

Что тут с портретом?

Формальным требованиям он отвечает: формат большой, фон есть, и с натяжкой даже костюм нормальный, хотя и шея голая (спишем на низкие бюджеты отсутствие нормального кроя, главное, что не пиджак). Колонна, правда, уродливая, качественные портретисты такую глупую подпорку для рук не использовали.

Что со стилистикой? Хороших скриншотов мне сделать не удалось, однако стилистика вполне опознаваемая. Увы.

Это она, она, родная — стилистика, хорошо известная читателям моего текста "Почему Шилов – плохой художник, а Брюллов – хороший? Они ведь похожи!" Манера класть блики, неумение писать воздух и свет, шарнирность позы, проблемы с драпировками, общая пошловатость…

Автопортрет Шилова



На imdb указан автор портрета — John Solie (не факт, что верно, и он не просто — автор плаката).

Вот его рисунок для постера фильма "Класс" (1983). Посмотрите, вроде бы и реализм, и анатомия, и сходство — а все равно манекены. Это стилистика эпохи такая, вернее, уровень школы.

Шилов, практически в ту же эпоху (немного попозже). Очень похоже. (О! значит, оказывается, из Шилова бы вышел неплохой дизайнер голливудских плакатов?)

В общем, со стилистикой живописи портрета молодого, увы, неудача. Хотя они честно старались.

В кадре потом показывается еще три стадии старения портрета. Они молодцы — кажется, первые, кто догадался, что Дориан будет мордеть и расплываться. Второй кадр тоже убедительный. А вот третьим все испортили! Там морда из фильма ужасов с выпавшими зубками и протекшим глазом, та самая, которую мы видели в хорроре 1961 года!

Оценка американскому телефильму: тройка (снижена за стиль Шилова и морду из фильмов в жанре хоррор).

Английский телефильм 1976 года

из цикла «BBC Play of the Month» (imdb)

в сети есть, но русский перевод очень неприятным голосом сделан, я смотрела в оригинале

Наконец, британцы сняли вторую экранизацию (и опять в ней играет Джереми Бретт, только на сей раз художника). И наконец главную роль дали актеру, которому не под сорок, а слегка за двадцать.

Этому мальчику 23, и впервые исполнитель визуально убедительно передает именно юношескую прелесть.

А вот сэра Генри играет Джон Гилгуд, и это провал. Гилгуд, конечно, великий шекспировский актер и всякое такое, но ему уже 72. Психологического коннекта с Дорианом в возрасте внука ему достичь не удается, а там же должна быть химия! А в последних сценах, где ему +20 лет, гримеры уж и не знали, как его еще больше состарить, и сделали его как будтом маркизом 18 века, как будто он нарочно красится и румянится. Ужасное зрелище (хотя и логичное). В общем, фильм из-за сэра Генри не суперкласс, хотя все по тексту снято, и явно команда старается.

Теперь о портрете. Он хороший. Он самый тактичный из всего реквизита, который мы уже видели.

Он соблюдает все очевидные зявленные требования.

Он похож на мальчика-исполнителя.

По поводу качества самого письма, техничности мазка и проч.: если честно, мне кажется, что это не картина, а фотография, которую распечатали и лачком покрыли для правдоподобности.

Но сделано очень хорошо — мальчика поставили в идеальную "портретную" позу 19 века, зафиксировали ему наклон головы и угол подъема подбородка именно такой, какой надо. И рука на бедре правильно лежит, у кавалера нашего. Все как старые мастера завещали.

Антонис ван Дейк. Автопортрет. 1620-е

Каспар Нетшер. Maurits Le Leu de Wilhem. 1677



Посмотрите, как важен язык тела: это в первый раз нам попадается в данном цикле (хотя уже была попытка в советской экранизации, но там все заслоняли блуза и бант, а тут сплошь черное, поэтому заметнее). Поставили актера в позу, которую в 20 веке уже "не носят", и все, фоточка сразу похожа на настоящий портрет (и подробно мы говорили о том, что это очень трудно сделать, тут).

А использование фотографии в качестве основы (если оно тут мне не померещилось), вполне уместно, поскольку в 19 веке портретисты некоторых школ достигли именно такого "фотореализма".

Но давайте в рамках нашего логического и эрудитского упражнения, которым является этот цикл, все-таки узнаем, какой школе соответствует портрет из данной экранизации? (И это отнюдь не прерафаэлитизм/эстетизм, который был бы идеален, как мы вычислили в прошлом выпуске).

И это, господа, французский салонный портрет 2-й половины 19 века, канон которого несколько раньше сформулировал долгожитель Энгр. Такой, глянцевый, с оттенком романтизма.

Каролюс-Дюран. Портрет Гюстава Доре. 1877

Кабанель. Автопортрет. 1852



Каролюс-Дюран. Портрет мадам Каролюс-Дюран, 1869.

Портрет Хелены Моджеевской, 1878



Подходит ли такой вариант? Да, если не быть искусствоведом-сыщиком-перфекционистом, это очень хороший вариант, совпадают десятилетия и близка география. В конце-концов, Бэзил мог бы учиться в Париже.

Тему со старением они сделали без дешевых спецэффектов:

Оценка английскому фильму: пятерка с минусом (минус за "неанглийскость" портрета).

Французский фильм 1977 года (imdb)

Есть в сети с приличным дубляжом.

Посмотрела с удовольствием, гораздо лучше предыдущего, английского. Очень сильный актерский состав, даже в массовке все, как на подбор, фактурны. Сэр Генри — сильный мужчина с прекрасными манерами, видно, что жуткая паскуда. Дориана играет смазливый француз, похожий на Каэла Макклохлана еще до Линча. Все — с великолепной осанкой, прекрасный язык тела, прямо веришь, что аристократы. Правда, из-за всего антуража не оставляло ощущение, что это все-таки экранизация Бальзака, а не английского писателя, но так даже забавней, а то мне надоело уже немного смотреть одну и ту же книгу. Сюжет слегка видоизменен, но допустимо. Начиная с голливудской экранизации 1945 года это самый высокобюджетный фильм (гейпорно с Хельмутом Бергером не считаем), что и видно по костюмам и уровню съемок; ленту показывали даже в Каннах, правда, вне конкурса.

А вот с портретом беда.

Это переделанный автопортрет Энгра 1804 года. Причем откровенно переделанный, с первого взгляда узнается.

То есть это наполеоновские времена и откровенно французский стиль. (Правда, непонятно, в какое десятилетие стартует действие, судя по чрезмерно пышным галстукам, может, и в 1800-1810-е, причем это явно нарочно — "спустя двадцать лет" персонажи носят совсем другие воротники).

Стареет портрет карикатурно, но без перегибов.



Мне понравилось, что догадались добавить лысину и зачесанные волосики.

Еще одна странная вещь: этот портрет — гигантский, с рост человека (на кадре выше это видно). Но для поясного портрета это ненормально, они обычно такого же размера, как модель или меньше. Думаю, тут в этом артхаусный элемент, потому что в первой трети фильма портрет вообще не показывают, вместо него натянута типа марли, сквозь которую видно работающего Базиля и любующегося сэра Генри.

Оценка французскому фильму: двойка (за перелицовку знаменитой — и неподходящей! — вещи), даже приглашение художника, который умел рисовать, их не спасло.

Испанский фильм того же 1977 года (imdb)

из цикла «Los Libros»

В сети есть, но только на испанском (разборчивом и понятном).

Телефильм, но бюджет был большой. Мне понравилось, потому что сценарист и режиссер молодцы.

Начинается с того, что Оскар Уайльд (его играет неприятный непохожий актер) приходит к Саре Бернар и рассказывает ей сюжет "Портрета Дориана Грея". Они с друг другом на "ты", это так трогательно (в испанском оно сохранилось, в отличие от английского).

Сара хорошая и накрашена по моде того времени, смешно.

В итоге, когда-таки начинается действие самого романа, мы на экране видим, что Дориана играет вот эта самая актриса (наконец сбылись мечты Мейерхольда и Греты Гарбо). Эстетика все-таки конца века – начала ХХ тут.

А вот сэра Генри, увы, играет тот же актер, что и Уайльда, только с приклеенными усами (вот гример в этом фильме очень плохой, самое плохое, что есть).

Сюжет там хорошо перемешан с событиями из жизни самого Уайльда. Есть и Бози, и даже есть "последний друг" Роберт Росс!

Во второй половине фильма Дориана внезапно начинает играть мужчина (который играл до этого Бози, логично).

Оператор хороший. И костюмер.

А что же в таком умном и продуманном по-театральному фильме с нашим реквизитом — портретом, спросите вы?

Тоже все очень умно: его ни разу не показывают спереди, только сзади — и как люди любуются им, и как ужасаются…

Оценка испанскому фильму: пять баллов за понимание того, что невозможно показать невыразимо чудесное.

***

На этом мы обзор 1970-х, с их относительно классическими экранизациями, заканчиваем. Впереди у нас достаточно безумные экранизации 1980-х и двадцать первого века. А еще я расскажу, о том как все-таки в фантазии Оскара Уайльда выглядел идеальный Дориан, и существуют ли в музеях мира настоящие картины, на которых можно увидеть его лицо.

Какой из этих двух выпусков вы хотите прочитать сначала, про оставшиеся экранизации или про "настоящее лицо"?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ