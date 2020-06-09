Число новых случаев коронавируса в Украине снижается пятый день подряд, за сутки умерло 13 человек
09.06.2020, 10:54, Новости дня
За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден еще у 394 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 9 июня.
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 27 856.
Таким образом, суточный прирост новых случаев снижается пятый день подряд после рекордного показателя, который был зафиксирован 3 июня – 588.
От COVID-19 в Украине скончалось 810 человек, в том числе 13 – за последние сутки. Вылечилось от инфекции 12 412 больных (+217 за последние 24 часа).
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (+49), Закарпатской (+39) и Житомирской областях (+38).
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине провели 431 085 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 44 516 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 8242 пациента, в том числе 326 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 304 больных, включая одного ребенка.
Среди инфицированных в Украине – 5135 медиков. 40 медицинских работников умерли.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
Винницкая область – 1175;
Волынская область – 1113;
Днепропетровская область – 971;
Донецкая область – 235;
Житомирская область – 935;
Закарпатская область – 1425;
Запорожская область – 499;
Ивано-Франковская область – 1602;
Киев – 3523;
Киевская область – 1836;
Кировоградская область – 562;
Луганская область – 54;
Львовская область – 2211;
Николаевская область – 309;
Одесская область – 1010;
Полтавская область – 274;
Ровенская область – 2094;
Сумская область – 198;
Тернопольская область – 1305;
Харьковская область – 1305;
Херсонская область – 179;
Хмельницкая область – 518;
Черкасская область – 490;
Черновицкая область – 3729;
Черниговская область – 304.
Підтверджено 27 856 випадків COVID-19, з них 12 412 одужали, 810 померли. Протягом останньої доби лабораторно…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 8. juuni 2020
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 7,1 млн человек, из них более 406,5 тыс. умерли, а 3,29 млн выздоровели.
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