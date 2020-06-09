КПВВ “Марьинка” и “Станица Луганская”. 10 июня на линии разграничения частично восстанавливается работа пунктов пропусков

09.06.2020, 10:54, Новости дня

10 июня в 11.00 на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда / выезда. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 – для автомобильного сообщения через КПВВ “Марьинка” (дорожный коридор “Донецк – Курахово”), для пешего сообщения через КПВВ “Станица Луганская”, (дорожный коридор “Станица Луганская – Счастье – Новоайдар”).

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию гражданам будут мерять температуру. Они должны быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки.

“Следует заметить, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса “Дій вдома”, или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины”, – говорится в сообщении.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов); которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

“Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в тестировании ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации. Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории. Просим учитывать данную информацию при планировании своих поездок”, – отметили в штабе ООС.

В районі ООС частково відновлюється робота КПВВ#ООС #операція_ОСЗавтра, 10 червня з 11.00 відновлюється пропуск осіб… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 8. juuni 2020

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

6 марта штаб ООС сообщил, что на КПВВ на Донбассе вводятся ограничения из-за коронавируса.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.