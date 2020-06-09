Красноярский губернатор назвал первые донесения о ЧП в Норильске дезинформацией

09.06.2020, 10:53, Новости дня

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что поступившие в первые сутки донесения о разливе дизельного топлива в Норильске были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.

«Почему в течение более чем двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а были явной дезинформацией, которую объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или масштабы, нельзя? Еще раз повторю очевидные вещи: в первом донесении, когда это произошло спустя небольшое количество времени, указывалось о том, что речь идет о столкновении автомобиля с этой емкостью. Я был там на месте происшествия. Это в принципе невозможно», – сказал Усс в интервью местным телеканалам «Енисей» и КГТРК «Красноярск».

По его словам, «еще более удивительным» было второе донесение, в котором не уточнялись масштабы катастрофы и объем разлившегося топлива, передает РИА «Новости».

«Самое важное заключается в следующем: в донесении черным по белому сказано, что характерного запаха дизельного топлива, а также пятен топлива на водной поверхности не обнаружено. Экологический ущерб отсутствует. Остается только развести руками», – добавил Усс.

Губернатор считает, что такие сообщения могут объясняться умыслом на сокрытие масштабов произошедшего.

Напомним, 3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело.

При этом глава НТЭК Сергей Липин заверил, что работа шла по утвержденному плану ликвидации разлива нефтепродуктов, а оповещение было своевременно направлено. В то же время глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 поступила только спустя два дня после аварии по линии ЕДДС, 31 мая.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».