 

Красноярский губернатор назвал первые донесения о ЧП в Норильске дезинформацией

09.06.2020, 10:53, Новости дня

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что поступившие в первые сутки донесения о разливе дизельного топлива в Норильске были дезинформацией и скрывали масштабы катастрофы.

«Почему в течение более чем двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а были явной дезинформацией, которую объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или масштабы, нельзя? Еще раз повторю очевидные вещи: в первом донесении, когда это произошло спустя небольшое количество времени, указывалось о том, что речь идет о столкновении автомобиля с этой емкостью. Я был там на месте происшествия. Это в принципе невозможно», – сказал Усс в интервью местным телеканалам «Енисей» и КГТРК «Красноярск».

По его словам, «еще более удивительным» было второе донесение, в котором не уточнялись масштабы катастрофы и объем разлившегося топлива, передает РИА «Новости».

«Самое важное заключается в следующем: в донесении черным по белому сказано, что характерного запаха дизельного топлива, а также пятен топлива на водной поверхности не обнаружено. Экологический ущерб отсутствует. Остается только развести руками», – добавил Усс.

Губернатор считает, что такие сообщения могут объясняться умыслом на сокрытие масштабов произошедшего.

Напомним, 3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело.

При этом глава НТЭК Сергей Липин заверил, что работа шла по утвержденному плану ликвидации разлива нефтепродуктов, а оповещение было своевременно направлено. В то же время глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 поступила только спустя два дня после аварии по линии ЕДДС, 31 мая.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Дело Майкла Флинна: судья отстаивает свою стратегию рассмотрения ходатайства Минюста

28.04 / В США призвали соблюдать социальную дистанцию для домашних животных

01.05 / Кабмин ввел ограничения на покупки из-за рубежа через госзакупки

16.05 / Инвесторы получили окончательный проект меморандума по “зеленой” энергетике в Украине – участник рынка

25.05 / Роскосмос пообещал не допустить приватизации Луны

01.05 / Кива утверждает, что его счета не заблокированы

13.04 / Презентован рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы»

02.06 / Засуха и проливные дожди: глобальное потепление заставляет погоду “нервничать”

05.05 / США накрыло «цунами» антисемитизма

29.05 / Детский омбудсмен предложила Путину сократить финансирование клиникам, проводящим аборты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска