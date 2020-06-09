Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта С-350

09.06.2020, 10:53, Новости дня

Концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 и четырех комплектов ЗРС С-350, сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трех полков зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС С-350 «Витязь».Вся техника будет передана Вооруженным силам РФ не позднее 2023 года», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.

С-350 «Витязь» предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.

С-400 «Триумф» разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

В 2019 году министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2020-м Вооруженные силы получат четыре полковых комплекта «Триумфа». Такие комплексы в настоящее время несут боевое дежурство в Арктике, в Центральной России, а также на юге страны. Данные о том, сколько всего систем С-400 находится на вооружении российской армии, являются закрытыми.

Напомним, в январе сообщалось, что на вооружение в полки Центрального военного округа в Самарской и Свердловской областях в 2020 году впервые поступят на вооружение зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».