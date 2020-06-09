 

Гражданин Ирана приговорили к смерти за предоставление ЦРУ информации о Сулеймани

09.06.2020, 10:53, Новости дня

Гражданин Ирана был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу ЦРУ, сообщают СМИ.

Reuters со ссылкой на судебные органы Ирана сообщает, что осужденный передавал информацию о местонахождении командующего спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.

Напомним, в январе США провели спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В результате удара Ирана по базам США в Ираке пострадали более 100 американских военнослужащих.



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