 

Дочь Михаила Ефремова заявила о разочаровании в отце после смертельного ДТП

09.06.2020, 10:48, Новости дня

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария, комментируя смертельное ДТП в центре Москвы с его участием, заявила, что разочарована в отце.

Анна-Мария Ефремова написала в Instagram, что разочарована в отце.

— Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно. Не садитесь пьяными за руль, — написала девушка в своём аккаунте.

Дочь актера также сообщила, что собирается связаться с родственниками погибшего в ДТП мужчины.

До этого девушка написала, что будет «носить передачки» и помогать младшим братьям и сестрам, если Ефремов окажется в тюрьме.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в отношении него было возбуждено уголовное дело. В Сети появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Позже актера отпустили под подписку о невыезде. А после смерти пострадавшего дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Крестница погибшего в ДТП с Ефремовым водителя потребовала максимального наказания для актера.



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