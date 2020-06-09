МИД опроверг участие Китая в консультациях с США по стратегической стабильности

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09.06.2020, 10:48, Новости дня

Консультации по вопросам стратегической стабильности в Вене пройдут в формате РФ – США, без участия Китая, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, упоминание со стороны США о том, что в Вашингтоне ожидают прибытия на венскую встречу 22 июня представителей Китая, вызывало удивление у Москвы, передает ТАСС.

«Мы знаем о позиции Китая и с уважением к ней относимся. Поэтому мы исходим из того, что венский контакт пройдет в двустороннем российско-американском формате с участием делегаций, где будут представлены все профильные ведомства», – сказал Рябков.

Также дипломат Рябков подтвердил, что 22 июня в Вене состоятся его переговоры со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

«Встречу мы подтверждаем. Делегации возглавят с российской стороны курирующий замминистра (сам Рябков), с американской – спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли», – сообщил Рябков.

Он также выразил надежду, что возобновление диалога по стратегической стабильности позволит «сдвинуть этот процесс с мертвой точки и наметить определенный путь вперед».

В МИД заявляли, что Россия предлагает США продлить ДСНВ на пять лет, чтобы за этот срок выработать новый механизм. Представители Вашингтона, как отмечали в Москве, не изъявили желания продлить ДСНВ во время последних переговоров с высшим руководством России.



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