В России за время эпидемии коронавируса умерли более 6 тысяч человек

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09.06.2020, 10:17, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПо данным на 9 июня, за последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 8595 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это на 390 человек меньше, чем накануне. С начала эпидемии в стране коронавирус выявили у 485 253 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве –1572 человека, Подмосковье – 739, Петербурге – 318, в Нижегородской области – 292, Свердловской – 242, Воронежской – 220, в Иркутской – 206.

За последние сутки умер 171 человек с коронавирусом, с начала распространения инфекции в России – 6142 человека.

В России выздоровели 242 397 человек с подтвержденным диагнозом “коронавирусная инфекция” (+11709 человек за сутки).

В России провели свыше 13,2 миллиона тестов на коронавирус (+238,6 тысячи за сутки).

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире ухудшается, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

“ВОЗ получила сообщения о почти семи миллионах случаев [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тысячах умерших”, – сказал Гебреисус, отметив, что в Европе ситуация становится лучше.

По его словам, почти 75% от 136 тысяч зарегистрированных 7 июня случаев заболевания COVID-19 пришлось на Америку и Южную Азию.

“Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии”, – уточнил Гебреисус.

По официальным данным, во всем мире от инфекции умерли 405 тысяч человек, заразились 7,081 миллиона. Больше всего заразившихся в США – 1,9 миллиона человек. На втором месте Бразилия, где заболели почти 692 тысячи человек, на третьем – Россия.

 



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