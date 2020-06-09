 

Кейт Миддлтон нанесла онлайн-визит в центр лечения зависимостей Clouds House

09.06.2020, 10:35, Разное

В Москве наконец отменен пропускной режим и в ближайшие дни будут сняты многие ограничения, а вот на территории Великобритании режим самоизоляции все еще действует. Потому членам королевской семьи приходится выполнять обязательства в режиме онлайн, и это исправно делают Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Так, еще на прошлой неделе герцогиня Кембриджская как патрон организации Action on Addiction  нанесла виртуальный визит в центр лечения зависимостей Clouds House в Уилтшире: по видеосвязи для нее провели экскурсию, а затем Кейт пообщалась с некоторыми пациентами и узнала, как они переживают локдаун. Видео с этой встречи было опубликовано несколько часов назад на страницах Кенсингтонского дворца.   

В конце разговора Кейт пообещала сотрудникам Clouds House нанести уже настоящий визит, как только закончится карантин. Герцогиня является покровителем Action of Addiction с 2012 года. Под патронажем этой организации находится данный центр и несколько других, в которых Кейт уже довелось побывать – в частности, она посетила центры в Эссексе, Лондоне и Ливерпуле.

Напомним, на днях Кейт вместе с принцем Уильямом совершили другой видеозвонок – они связались с молодыми добровольцами. Таким образом пара решила отметить Неделю волонтеров и поблагодарить молодежь за неравнодушие. В ходе разговора герцог и герцогиня Кембриджские рассказали о другой своей волонтерской деятельности, которую они тайно вели на протяжении всего карантина. Подробнее об этом можно почитать здесь.



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