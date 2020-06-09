От коронавируса в РФ вылечились половина всех заразившихся

09.06.2020, 10:10, Новости дня

Общее число выздоровевших после коронавируса пациентов в РФ достигло 242 тыс. 397 – это половина от общего количества заразившихся в стране, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, рост числа новых случаев за сутки снизился до рекордно низких 1,8%. .Согласно данным, днем ранее суточный рост составлял 1,9%, до этого пять дней держался на уровне 2%, передает ТАСС.

Также в Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заразившихся – 1572 случая. Суточный рост в столице опустился до 0,8%.

Всего за минувшие сутки в РФ выявлено 8595 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 485 тыс. случаев заболевания.