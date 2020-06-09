 

Крестница погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала максимального наказания для актера

09.06.2020, 10:30, Новости дня

Племянница водителя автофургона Сергея Захарова, который скончался в больнице после ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявила, что будет настаивать на максимальном наказании для виновного.

По словам родственницы погибшего, он вместе с семьей жил в Рязани, а в Москву приехал в поисках заработка. По ее словам, сперва он работал в охране, затем стал курьером и развозил продукты, передает Life.ru.

«У него двое детей и внучка, также у него пожилая мама. Он был мне не только дядей, но и крестным. Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала. Жена – в очень тяжелом состоянии, у нее еще и мама умерла», – отметила девушка.

Ксения выразила надежду, что артисту «не удастся откупиться», и ему назначат «максимальное наказание».

«Бывают случайные аварии, от этого никто не застрахован. Но то, что сделал он, – это самое настоящее преднамеренное убийство!» – сообщила племянница.

Ранее автоюрист Сергей Радько сообщил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке. 

В понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Позже актера отпустили под подписку о невыезде. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.



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