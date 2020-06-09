 

Александра Стриженова вышла замуж и намекнула на прибавление в семье

09.06.2020, 10:30, Разное

Во время пандемии Александра Стриженова зарегистрировала брак со своим возлюбленным Артуром. Внучка актера Олега Стриженова намекнула на то, что вскоре в семье будет прибавление.
Пара расписалась 6 июня в ЗАГСе города Жуковский. Торжество прошло совсем не так, как планировала Александра Стриженова. Карантин внес свою лепту, поэтому молодожены ограничились скромной росписью и праздником. Невеста пошла под венец в белом спортивном платье, кедах, фате и медицинской маске. Наряд, который она заказывала на свадьбу, не успел вовремя прийти. Также у супругов возникли проблемы с покупкой колец, поэтому им пришлось заказывать их в интернете буквально за день до регистрации брака.

Внучка Олега Стриженова призналась, что мечтала на свадьбе выглядеть идеально. Поэтому она поставила накануне виниры и теперь может похвастаться голливудской улыбкой. Кроме этого, Александра Стриженова планировала лечь под нож хирурга и сделать липосакцию, а также подкорректировать грудь. Однако это было невозможно, так как она кормила еще младшую дочь грудью.

Родственница советского актера пояснила о своих планах с новоиспеченным супругом. Они хотят построить собственный дом и усыновить ребенка. Александра Стриженова намекнула, что скоро в их семье родится еще один малыш, но не призналась, беременна она или нет. Когда это случится, в крестные внучка Олега Стриженова намерена позвать своих знаменитых тетю и дядю Екатерину и Александра Стриженовых.



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