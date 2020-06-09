Полицейских с Сахалина приговорили к реальным срокам за пытки электрошокером

09.06.2020, 10:25, Новости дня

На Сахалине двух бывших сотрудников транспортной полиции Корсаковского линейного отдела МВД суд приговорил к трем годам колонии общего режима за выбивание показаний у задержанного. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной полиции на транспорте.

Как установило следствие, в марте 2017 года два оперативника Корсаковского отдела надели на подозреваемого наручники, избили и применили электрошокер, чтобы он признался, что участвовал в хищении имущества РЖД.

Корсаковский городской суд признал полицейских виновными по пунктам “а, б” части 3 статьи 286 УК (“Превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств”). Оба получили реальные сроки, а также на полтора года их лишили права занимать должности во властных структурах.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Пытки в российских силовых органах достаточно распространены. Согласно данным опросов, в прошлом году с насилием со стороны правоохранителей сталкивался каждый десятый россиянин.

75% заявивших о пытках пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев, по словам опрошенных, силовики пытали ради того, чтобы получить признательные показания. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания.