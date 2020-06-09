Блогеру Сергею Тихановскому и семи участникам пикета в Беларуси предъявили обвинения

09.06.2020, 10:25, Новости дня

Следственный комитет Беларуси предъявил обвинения Сергею Тихановскому, белорусскому блогеру и руководителю инициативной группы претендующей на пост президента страны Светланы Тихановской, сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 (“Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок”) УК Беларуси. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Действия одного из пикетчиков дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 (“Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел”) УК Беларуси, говорится в сообщении СК.

О том, что Тихановскому предъявлены обвинения, сообщали накануне вечером правозащитники и близкие задержанных.

Сергей Тихановский находится в минском следственном изоляторе №1. Блогера задержали сначала 6 мая во время встречи с подписчиками его канала недалеко от Могилева и отправили в ИВС на 15 суток за акцию против объединения с Россией, прошедшую еще 20 декабря 2019 года. На свободу Тихановский вышел 21 мая и стал руководителем инициативной группы своей жены Светланы Тихановской. В последующие две недели в Минске и других городах Беларуси собирались огромные очереди желающих подписаться в их поддержку.

Второй раз Тихановского арестовали 29 мая в Гродно: там произошла провокация, в результате которой его задержали спецназовцы. После задержания Тихановского прошли обыски в его студии, на даче и в квартире матери, начались преследования членов инициативной группы его супруги.

Тихановский собирался идти на президентские выборы, но не смог зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей, чтобы стать кандидатом, так как был арестован за прошлогоднюю акцию на 15 суток. Вместо него инициативную группу зарегистрировала его жена, а Сергей, выйдя из заключения, стал ее руководителем. Восьмого июня истекал срок последнего 10-дневного ареста Тихановского.

Белорусские правозащитники уже признали Сергея Тихановского политзаключенным.

ОБСЕ и Европарламент призвали освободить Сергея Тихановского и его соратников и пригрозили белорусским властям санкциями.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.