Трамп возобновит традиционные предвыборные митинги

09.06.2020, 10:24, Новости дня

Президент Дональд Трамп планирует возобновить предвыборные митинги в ближайшие две недели, что станет для него поворотным моментом после того, как эпидемия коронавируса заставила отказаться от традиционных методов ведения кампании.

Ожидается, что глава предвыборного штаба Брэд Парскейл представит Трампу возможные варианты встреч с избирателями в ближайшие дни.

«Американцы готовы вернуться к делу, и президент Трамп тоже. Великое американское возрождение – это реальность, и митинги будут потрясающими, – заявил Парскейл. – Вы снова увидите огромные аудитории и энтузиазм, о которых сонный Джо Байден может только мечтать».