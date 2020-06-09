США официально вступили в рецессию

09.06.2020, 10:24, Новости дня

Американская экономика находится в состоянии экономической рецессии, положив конец самому длительному экономическому росту в истории.

К такому выводу пришла экономическая исследовательская организация.

Комитет при Национальном бюро экономических исследований, который выносит подобные определения, заявил, что рецессия началась в феврале.

Бюро определяет рецессию, как «снижение экономической активности, которое длится дольше, чем несколько месяцев».

«Принимая решение об объявлении рецессии, комитет принимает во внимание глубину сокращения, его длительность, а также оценивает, насколько широким был спектр отраслей, затронутых снижением экономической деятельности. Комитет признает, что пандемия и реакция на нее общественного здравоохранения привели к спаду с самыми разными характеристиками», – говорится в заявлении бюро.

По оценкам организации, ВВП США снизился на 4,8 процента в годовом исчислении в первом квартале этого года, а безработица взлетела с 3,5 процента в январе до 14,7 процента в апреле, снизившись до 13,3 процента в мае.