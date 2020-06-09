 

Учёные: Хронический стресс может спровоцировать воспаление мозга

09.06.2020, 10:17, Разное

Хронический стресс может спровоцировать воспаление мозга. К такому заключению пришли учёные из Флоридского атлантического университета и Университета штата Огайо после проведения экспериментов над грызунами.
Специалисты сделали акцент на воспалительном цитокине, интерлейкине-1 (IL-1). Он выступает основным регулятором деятельности иммунных клеток, находящихся в головном мозге. Для того, чтобы установить значение IL-1 для развития психических расстройств, учёные решили провести эксперименты на грызунах. Таким образом им удалось узнать, что nIL-1R1 даёт начало взаимосвязи социального стресса, воспаления и чувства тревоги.

Научные работники заставляли животных испытывать стресс, а спустя несколько недель фиксировали количество молекул, которые указывали на нейровоспаления в их мозге. Эти молекулы преимущественно располагаются в гиппокампе, отделе, руководящем памятью, а также способностью обучаться. Специалисты обнаружили, что при постоянном напряжении стволовые клетки данной части органа центральной нервной системы отмирают. Кроме того, в этом месте может вырабатываться чрезмерное количество белого вещества. Такой ход событий способен привести к развитию воспалительного процесса.

Подобным образом обстоят дела и у людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства, информирует News-medical.net.



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