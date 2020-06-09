 

Мосгорсуд отменил приговор экс-сотруднику ФСИН Свиридову

09.06.2020, 10:16, Новости дня

Московский городской суд отменил приговор бывшему начальнику транспортного управления ФСИН Виктору Свиридову, покончившему с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения решения по делу о вымогательстве в феврале.

Как сказал его адвокат Григорий Иванищев, апелляционный суд принял такое решение по просьбе вдовы осужденного.

«Приговор в отношении Свиридова только что отменили, кассационное производство по жалобам прекращено. Сегодняшнее решение вступило в законную силу», – передает ТАСС слова Иванищева.

Напомним, 12 февраля бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у Свиридова.

В суде объяснили, что в деле Свиридова не было медицинских документов, потому у суда не было препятствий для заключения его под стражу. Во ФСИН сообщили, что Свиридов за время службы в ведомстве не получал наградное оружие.

По факту самоубийства Свиридова возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Эксперт объяснил, как экс-начальнику ФСИН удалось пронести оружие в зал суда. 



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