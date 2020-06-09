 

Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи

09.06.2020, 10:08, Новости дня

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве переквалифицировали на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») в связи со смертью пострадавшего водителя, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», – приводит  РИА «Новости» сообщение МВД.

Правоохранители переквалифицировали дело по статье 264 УК РФ со второй части на четвертую, которая предполагает уже до 12 лет лишения свободы.

В понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Позже актера отпустили под подписку о невыезде. 

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.



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