Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи
09.06.2020, 10:08, Новости дня
Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве переквалифицировали на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») в связи со смертью пострадавшего водителя, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», – приводит РИА «Новости» сообщение МВД.
Правоохранители переквалифицировали дело по статье 264 УК РФ со второй части на четвертую, которая предполагает уже до 12 лет лишения свободы.
В понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.
Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Позже актера отпустили под подписку о невыезде.
Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.
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