 

Министр обороны Грузии сравнил погромы в США с беспорядками в Тбилиси

09.06.2020, 10:06, Новости дня

Глава минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «полностью неприемлемыми агрессию и вандализм» в США, которые сопровождают акции против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, аналогичную агрессию Грузия наблюдала в июне прошлого года, когда оппозиция штурмовала парламент в знак протеста против визита российских депутатов в Тбилиси.

«Тогда была попытка вторжения в парламент и его захвата. Все лица, организовывавшие здесь эти группы насильников, получили по закону», – сказал он.

Во время штурма парламента пострадали десятки полицейских, которые были вынуждены применить слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

20 июня этого года оппозиция готовит митинг на проспекте Руставели в Тбилиси в годовщину прошлогодних событий. Один из их организаторов, экс-глава МВД и минобороны Ираклий Окруашвили недавно был помилован президентом Грузии.



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