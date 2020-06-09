Валерия назвала «хамством» комментарий подписчицы, которой «надоели прямые эфиры»

09.06.2020, 9:53, Разное

Недавно Валерия в своем микробоге Instagram опубликовала анонс прямого эфира, который она будет вести с оперной дивой Ольгой Перетятько. Одна из подписчиц написала, что такие активности надоели поклонникам «хуже горькой редьки», а певица сочла этот комментарий «хамством».

Валерия попросила, чтобы фолловеры написали интересующие их вопросы, а она с Ольгой Перетятько даст ответы на самые интересные из них. На этот призыв подписчица написала, что «никто не будет слушать эти эфиры», и заявила, что звездам уже пора «посидеть на самоизоляции». Артистка заметила, что эти слова – проявление «хамства», и поинтересовалась у женщины, какой пример она подает собственным детям таким поведением. Но оппонентка настаивала на своем и заявила, что ее заявление – правда. Валерия, в свою очередь, опечалилась из-за того, что у людей «стерлись границы и они не различают плохие и хорошие поступки».

За певицу вступились и поклонники, которые отметили, что «каждому свое» и далеко не всем надоело творчество Валерии. По словам одной из подписчиц, «видно, что артистка вкладывает в свои песни огромный труд и собственную душу». Как она отметила, писать подобное могут только «невежды из глухомани». Кроме этого, фолловеры удивились, почему жительница читает посты Валерии, которая ей, якобы, надоела.

Ранее с пользователями Instagram переписывался супруг Валерии, вступив с ними в перепалку. Иосифа Пригожина обвиняли в том, что он жаловался на нехватку денег. Однако продюсер подчеркнул, что речь шла не конкретно о нем, а обо всех артистах, которые лишились основного дохода во время пандемии.