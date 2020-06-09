Пашинян посетит парад Победы в Москве

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09.06.2020, 9:48, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение по приглашению президента РФ Владимира Путина посетить 24 июня парад Победы в Москве, сообщила пресс-секретарь председателя армянского правительства Мане Геворкян.

«Премьер Пашинян 24 июня будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – передает ТАСС слова Геворкян.

Президент России Владимир Путин  объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Кроме того, военные парады пройдут в 28 городах России, «во многих других городах и населенных пунктах спланированы торжественные мероприятия с привлечением войск». Всего в праздничных мероприятиях задействуют свыше 177 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон.

Минобороны пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира.



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