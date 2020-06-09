 

«Сказали, что слишком, перебор» – президент Украины рассказал, как хотел заразиться коронавирусом

09.06.2020, 9:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью “Украинской правде”, которое вышло 9 июня, что вообще не боится коронавируса и хотел им заразиться.

“Я хотел на себе пройти этот этап. Хотел заболеть коронавирусом. Почему? Чтобы людям было легче. Когда был момент депрессии, мы собрались, и я предложил нашим: “Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально”. Чтобы люди понимали, что это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу”, – рассказал президент. 

Он сказал, что с одной стороны он хотел показать людям, что нужно придерживаться самоизоляции, с другой – доказать, что это не чума. 

“Мы сейчас уже забыли, но в самом начале был момент, очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем. И тогда я предложил [заразиться]”, – объяснил глава государства.

Окружение Зеленского его от этой идеи отговорило. 

“Нельзя! Сказали, что слишком, перебор”, – рассказал президент.

Он подчеркнул, что его также остановило мнение одного из членов команды, что в этом шаге увидят пиар-ход.

Журналисты уточнили, от кого бы мог заразиться Зеленский. 

“Ну в центре же уже лежали люди [с коронавирусом]. Это несложно было бы сделать… Но меня, конечно, семья не простила бы. Они сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы”,  – отметил президент.  

Зеленський коронавірус

"Я хотів пройти цей етап, захворіти на коронавірус. Запропонував нашим: "Давайте, я захворію і мене одразу ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Але щоб люди розуміли, що це не чума. Щоб не було депресії. Повне інтерв'ю читайте на сайті "Української правди" https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/

Posted by Українська правда on Esmaspäev, 8. juuni 2020

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.

С начала вспышки коронавируса в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано 431 085 образцов. Зеленский говорил, что несколько раз проходил тестирование на коронавирус.

Среди зараженных коронавирусом в Украине есть народные депутаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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