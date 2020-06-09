Врач сказала, кому не стоит есть мороженое

09.06.2020, 9:30, Новости дня

Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, кому и при каких условиях не стоит есть мороженое.

Кашубина отметила, что не стоит судорожно следить за тем, сколько порций мороженого съедено, опасаясь вреда, однако нужно следить за количеством потребляемых углеводов, передает радио Sputnik.

«Самый главный вред мороженого – это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний холодного, как, например, какие-то болезни десен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто, чтобы не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт», – отметила она.

Кроме того, из-за сахара мороженое не очень полезно для маленьких детей, предупредила врач-терапевт: «Мороженое может плохо сказаться на здоровье зубов, спровоцировать кариес. Поэтому, как минимум, необходимо чистить зубы после того, как вы покормите ребенка мороженым».

Еще один возможный вред от мороженого – оно содержит лактозу. Десерт может вызывать «неприятные симптомы в кишечнике» у людей с непереносимостью молока. В таком случае рекомендуется «есть мороженое в небольшом количестве».

Употребление мороженого в жару никак не влияет на здоровье человека, а сиплость голоса «связана с тем, что замерзают голосовые связки», отметила врач.

Ранее был опровергнут миф о вреде мороженого при простуде.