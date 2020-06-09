Хоккеист Олег Петров женился на племяннице Софии Ротару

09.06.2020, 9:27, Разное

Не все знают, что украинская певица Соня Кей является племянницей знаменитой артистки Софии Ротару. Ее настоящее имя Софья Хлябич. На днях молодая исполнительница сочеталась браком с хоккеистом Олегом Петровым. Спортсмен играет за “Днепр” (Херсон), однако он имеет российское гражданство.

О свадьбе сообщила сама Соня. Она опубликовала несколько фотографий с торжества. “7.06.2020. Это был наверное самый счастливый день в моей жизни! Мое сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!” – объявила певица.

Сообщается, что на торжестве, которое прошло в одном из самых дорогих отелей Киева, присутствовали только самые близкие. Изначально Соня планировала устроить грандиозный праздник, однако незадолго до этого у нее умер отец, поэтому шумное торжество пришлось отменить.

Вместо этого влюбленные тихо расписались и пригласили на праздничный ужин близких родственников и друзей.

“Это решение, однозначно, было очень правильным. Папа для меня был примером, человеком с большой буквы. Я, наверное, никогда не осознаю того, что его уже нет рядом”, – призналась в интервью племянница Софии Ротару.

Что касается свадебного путешествия, то его тоже пришлось отменить. Всему виной пандемия коронавируса. Влюбленные уже забронировали отель в жаркой стране на несколько недель, но улететь они все равно не смогли бы.

Несмотря на все эти препоны, артистка очень счастлива. “Семья – это самое ценное, что есть у нас! Берегите своих родителей, своих любимых, своих близких и радуйте их. Проводите с ними как можно больше времени, цените их, уважайте и просто будьте счастливы! Люблю вас и я всегда буду рядом!” – призвала Соня Кей.

Племянница Софии Ротару, в отличие от многих своих звездных коллег, предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Она объяснила свою точку зрения: “Я считаю, что счастье любит тишину. Есть личное, а есть профессиональное и рабочее. То, что происходит дома с семьей, должно там оставаться. Конечно, есть побочные эффекты при работе в нашей сфере, все равно твоя личная жизнь интересна общественности, но если уж делиться, то чем-то хорошим и совсем немного”.