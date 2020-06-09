Малышева рассказала о мучениях из-за болезни

09.06.2020, 9:27, Разное

Елена Малышева поделилась с россиянами в своем инстаграм-аккаунте подробностями. Она показала след от кольца.

“Это у меня тихо отекают руки, когда все цветет. Особенно когда я нюхать начинаю”, – отметила телеведущая. Она добавила, что в дождливую погоду страдающие от аллергии люди чувствуют себя хорошо, заболевание не проявляет симптомов.

Сейчас же, в период эпидемии коронавируса, защитные маски накапливают пыль, и аллергикам очень трудно. Елена Малышева поделилась, что когда возвращается домой с улицы, то обязательно принимает душ и моемся с ног до головы, чтобы избавиться от пыли на теле и волосах.

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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 21 Фев 2020 в 6:08 PST

Отметим, доктор и ведущая передачи “Здоровье” Первого канала Елена Малышева активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Эксперт каждый день делится с народом секретами здорового образа жизни, а также иногда напоминает о правилах нахождения на улице во время пандемии коронавируса.