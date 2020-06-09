Поклонники обсуждают дачное фото Анны и Надежды Михалковых

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09.06.2020, 9:09, Разное

В микроблоге Instagram Анна и Надежда Михалковы показали снимки с редкой семейной встречи. Поклонники активно обсуждают дачное фото знаменитых сестер, сделанное во время самоизоляции.
По возможности Надежда и Анна Михалковы стараются поводить свободное время вместе. 46-летняя и 33-летняя сестры очень дружны и поддерживают друг друга в различных жизненных ситуациях. Например, младшая сестра недавно рассказала, что родственница спасла ее от затяжной послеродовой депрессии.

В условиях карантина знаменитости не могут видеться так часто, как им хотелось бы. Поэтому при любой возможности они встречаются и проводят вместе время. Анна Михалкова опубликовала селфи с сестрой и написала с юмором, что «по семейным обстоятельствам» дважды в неделю может получить долгожданный пропуск. В свою очередь, Надежда также показала фотографию со старшей сестрой и племянником. Артистка отметила, что «главное до 24:00 добраться домой».

Фолловеры засыпали актрис комплиментами и признались, что просто «обожают этих счастливых женщин». Поклонники написали, что Анна и Надежда Михалковы «хорошенькие» и «молодеют с каждым днем». Они оценили домашние непринужденные снимки знаменитостей и пожелали родным людям встречаться как можно чаще.



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