 

Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом

09.06.2020, 9:01, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться.

«Я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой (в офисе президента). И проживу это нормально». Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», – сказал Зеленский изданию «Украинская правда».

Зеленский отметил, что таким образом он мог бы изменить настроения в обществе.

«Чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было «депрессухи». В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», – добавил глава государства. 

По словам Зеленского, заразиться было несложно, но в его окружении решили, что это «перебор» и семья не простила бы ему этот поступок. 

«Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», – добавил президент.

По последним данным, на Украине коронавирус обнаружили у 27 тыс. 856 человек, из них 12 тыс. 412 человек выздоровели, а 810 человек скончались.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует возобновить внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное – с 15 июня. 



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