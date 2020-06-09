Юлия Михалкова заявила, что ушла из «Уральских пельменей» не из-за денег

09.06.2020, 8:53, Разное

Артистка Юлия Михалкова пояснила о том, что ее уход из «Уральских пельменей» породил множество слухов. По ее словам, она покинула коллектив не из-за денег и того, что гонорары перестали устраивать.

Юлия Михалкова отметила, что финансовая составляющая – это только 5% в принятии решения об уходе. У артистки была цель построить собственную карьеру. По ее словам, в коллективе «Уральские пельмени» было прекрасно, но хотелось покорять новые высоты и достигать профессиональных вершин. Юлия Михалкова жаждала амбициозных задач и впечатлений. На данный момент знаменитость вместе с Михаилом Галустяном задействована в проекте «Детский КВН», который зрители увидят на экранах с 15 июня.

Артистку также рассмешила версия СМИ о том, что у нее были неразделенные чувства к Дмитрию Брекоткину. Для нее экс-коллега – только друг и интересный артист, но не более этого. Также часто Юлия Михалкова читает в прессе о своих многочисленных пластических операциях. Поклонники подозревают ее в маммопластике, но артистка утверждает, что под нож хирурга не ложилась. У нее второй размер груди, а эффект пышного бюста на сцене костюмеры создают благодаря пуш-апу.