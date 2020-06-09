Выиграть квартиру, будет бокс для зараженных, маска и магнитик в подарок. Россиян уговаривают прийти и проголосовать за «обнуление»

09.06.2020, 8:55, Разное

Одновременно с ослаблением карантина возобновилась подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию, назначенным на 1 июля. Если россияне одобрят ключевую поправку, это позволит Владимиру Путину еще дважды избираться президентом и руководить страной до 2036 года.

Маска в подарок

Провести голосование — значит организовать на участках массовые скопления людей. Именно этого власти призывали избегать всю весну. Высокопоставленный единоросс в одном из регионов в Центральном федеральном округе в разговоре с «Медузой» упоминал, что на участки готовы прийти лишь около 20% избирателей. «Люди напуганы коронавирусом, да и тема поправок уже ушла, она приелась, к ней привыкли», — так описывал он настроение избирателей. Опасающимся заразиться на участках россиянам обещают перед голосованием измерить температуру, выдать одноразовые ручки и медицинские маски, которые еще недавно были дефицитом. Их придется снимать «всего на несколько секунд»: чтобы избирателя могли сравнить с фотографией в паспорте.

Несмотря на все сложности, явка на голосовании властями запланирована высокая: «Медуза» еще в конце января сообщала, что в регионы из Кремля спустили указания обеспечить явку в 70%. За время эпидемии планы чиновников администрации президента стали чуть менее амбициозными: в среднем по стране явка должна составить 55%.

Технологии для стимулирования избирателей применяются те же, что и на последних президентских выборах: например, еще в феврале регионам посоветовали провести на избирательных участках ярмарки и обустроить игровые комнаты для детей. За эту мобилизацию отвечает политтехнолог Григорий Казанков. На выборах 2018 года именно он обеспечил явку на участки сотрудников крупных предприятий, а также совместил с основным голосованием опросы по проектам благоустройства городов; оба эти метода применяются и сейчас.

Предвыборная лотерея

В Красноярском крае привлекать россиян на участки будут с помощью розыгрыша квартир, машин и смартфонов, на это обратил внимание телеканал ТВК. Чтобы претендовать на дорогостоящий приз, нужно в дни голосования дойти до специальных пунктов возле УИК, взять бланк (он выглядит как обычный лотерейный билет) и ответить на пять вопросов викторины. Проверять будут знание «основного закона страны, принципов государственного устройства, прав и свобод гражданина РФ», сказано на сайте конкурса. Первые результаты станут известны еще до конца подсчета голосов.

Среди жителей края будут разыграны 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов — на сайте конкурса при этом не указано, за чей счет будут предоставлены призы. Согласно положению викторины, она проводится по инициативе красноярского отделения «Ассоциации юристов России», связанной с губернатором Александром Уссом и муниципальными чиновниками из «Единой России». Председателем регионального отделения «Ассоциации» является Светлана Зылевич — юрист, которая вместе с сенатором Совфеда Андреем Клишасом в январе 2020 года представила членам краевой Общественной палаты первую редакцию поправок в Конституцию. По словам Зылевич, призовой фонд розыгрыша сформировали предприниматели — без участия бюджета или «политиков».

Лотереи могут пройти и в других регионах — по крайней мере, целый ряд СМИ писал о таких планах АП и региональных властей и в феврале, и в июне. В Ханты-Мансийском автономном округе скать спонсоров для проведения викторины начали еще в конце зимы. «Задача поставлена серьезная: явка по Югре должна быть не меньше 60%. Соответственно, и призовой фонд должен быть хорошим — квартиры и машины. Одними утюгами здесь не обойдешься», — рассказал журналистам местный политик.

По словам посвященного в процесс подготовки голосования чиновника, уральские предвыборные лотереи должны стать примером для других регионов, писал URA.ru Свою эффективность технология доказывала как минимум трижды: на президентских выборах 2008 года в Тюмени в том числе с помощью такого конкурса удалось добиться явки почти 84%. В 2017 на выборах губернатора Свердловской области в муниципалитетах были разыграны десятки квартир и машин. Годом позже в ХМАО участникам голосования перед раздачей призов предложили ответить на вопросы, связанные с историей края, поэтому акцию стали называть «викториной».

Пришедшие проголосовать россияне получат подарки и без участия в лотерее. Избирательные комиссии во всех регионах будут дарить голосующим билеты на концерты, сказал «Открытым медиа» близкий к АП собеседник. Брендированные бейджи, бейсболки и ветровки уже закупили власти в Москве. На Сахалине, как обнаружила «Русская служба Би-би-си», правительство заказало ко дню голосования брендированные обложки для паспортов, термокружки, магниты на холодильники и наборы из разных видов семян. «Прорабатывается» вопрос о вручении «сувениров» и в Свердловской области, говорил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Атмосфера праздника

Еще до эпидемии Кремль поручил регионам создать «атмосферу праздника» в день голосования по поправкам в Конституцию, сообщал РБК. Именно так была сформулирована задача по повышению явки на семинаре для вице-губернаторов, который провела АП. Формат «праздника» регионы вольны выбирать сами: от простой организации буфета на избирательном участке до «культурных мероприятий».

Февральская установка развлекать людей на избирательных участках сохраняется, но «в меру» -в рамках соблюдения санитарных норм, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к президентской администрации. Любой ярмарке или концерту, организованным на УИК, придется соседствовать со специальными боксами для голосующих, потенциально зараженных COVID-19. Это сделано для того, чтобы проголосовать смогли даже температурящие россияне, заявила Элла Памфилова. Температуру будут изменять на входе в УИК: если она окажется высокой, человека изолируют в боксе и вызовут «Скорую помощь». «Если человек придет с температурой, то будет предусмотрен специальный бокс. Такой избиратель сопровождается в специальное помещение и вызывается скорая помощь. Но он сможет проголосовать в переносной ящик», — объяснила глава ЦИК.

За время карантина люди успели соскучиться по любым массовым мероприятиям, даже организованным на УИК в рамках процедуры голосования за поправки — именно на это рассчитывают близкие к власти политтехнологи, поговорившие с «Открытыми медиа».

Опросы о бюджете, благоустройстве и времени

Снова будет использован и способ повышения явки, придуманный к выборами 2018 года: тогда во многих регионах пришедшие на участок смогли не только выбрать президента, но и решить более насущные проблемы — например, высказаться по поводу проектов благоустройства городских территорий; почти всегда эти опросы проводились в одном здании с УИК.

Еще в начале весны несколько регионов объявили, что планируют провести такие опросы параллельно с голосованием о поправках. Например, жители Приморского края смогут выбрать объекты, которые необходимо благоустроить, — и распределить таким образом 300 миллионов рублей из регионального бюджета. «Предложим приморцам включиться в процесс формирования „народного бюджета“ в день голосования по поправкам в Конституцию РФ, 1 июля, — передает пресс-служба слова председателя правительства Приморья Веры Шербины. — После основного голосования нам предложат поучаствовать в опросе в рамках проекта „Инициативное бюджетирование“. По его итогам в каждом городе будут созданы или реконструированы объекты, набравшие наибольшее число голосов граждан».

Жителям Орла также обеспечили возможность за один день и определиться с поправками в Конституцию РФ, и выбрать территории для благоустройства; такую же процедуру предложил проработать глава Приамурья Василий Орлов.

Жители Волгоградской области 1 июля, вероятно, тоже смогут проголосовать по двум вопросам: и за возвращение к московскому времени, и за поправки в Конституцию РФ. По крайней мере, таков был план на 22 апреля 2020 года — первую дату голосования. Перевод часов в регионе произошел в 2018 году; волгоградцы говорили, что так и не смогли к нему привыкнуть.

Принудительное волеизъявление

Привлекают к формированию явки и бюджетников. Как сообщала «Русская служба Би-би-си», в Москве у сотрудников ряда организаций потребовали зарегистрироваться на портале mos.ru и убедить проголосовать за поправки родственников и знакомых — всего от трех до 10 человек; сотрудников ВДНХ в подтверждение агитации попросили предоставить поименные списки. Такие же предложения получали сотрудники ГБУ «Жилищник»; опрос о наличии аккаунта на портале прошли и все сотрудники Московского государственного университета пищевых производств — его возглавляет выдвигавший свою кандидатуру на выборах Мосгордумы единоросс Михаил Балыхин.

Заставляли регистрироваться на портале госуслуг в преддверии голосования по поправкам и бюджетников в Петербурге. В Рязани у работников бюджетных учреждений требовали контактные данные ближайших родственников. «Предположительно, это делается с целью склонения их к принудительному волеизъявлению на всенародном голосовании по внесению поправок в текст Конституции 22 апреля», — говорится в заявлении рязанского отделения КПРФ.

Признавалась журналистам, что ищет минимум трех человек, чтобы они проголосовали за поправки, сотрудница бюджетной сферы из Зеленограда. По ее словам, ее заставили это делать на работе. Сотрудница ГУП «Москоллектор» также сообщила, что всех ее коллег «заставили пройти процедуру [регистрации] перед выборами», угрожая увольнением.

Волонтеры поправок

С фактическим завершением карантина возобновилась и работа агитирующих за поправки волонтеров. Так, в июне бюджетные учреждения в Новосибирской области объявили о сборе людей, которые будут уговаривать прийти на «общероссийское голосование» по изменению Конституции РФ. Волонтерам выставлена «норма»: обойти 250 квартир до конца месяца, вознаграждение — по 40 рублей за квартиру.

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) подписала соглашение о сотрудничестве с ЦИК еще в конце февраля; тогда в планах было задействовать 100 тысяч добровольцев по всей России. «Будем помогать россиянам разобраться в этих поправках, расскажем о том, что поменяется в их жизни», — обещал председатель совета АВЦ Артем Метелев.

Как выяснила «Новая газета», АВЦ получает деньги из бюджета как минимум с 2016 года, и последние три года выплаты быстро растут: только в 2020 году государство выделило Ассоциации рекордные 357 миллионов рублей. Движение «Голос» уже заявило, что АВЦ «сложно назвать организацией, нейтральной по отношению к вносимым поправкам». На сайте проекта АВЦ «Волонтеры Конституции» позитивная оценка вносимых в основной закон изменений не скрывается.