Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом

09.06.2020, 8:50, Разное

На снимках звезда сидит за прекрасно сервированным столом. “Завтрак, который я приготовила для Валентина, любимое блюдо Клода Моне, может станет и нашим!” – подписала свой пост супруга Юдашкина.

Внешний вид модельера шокировал россиян. На кадрах кажется, что за время карантина 56-летний дизайнер совсем усох. Лицо кутюрье вытянулось и “заострилось”. Поклонники заподозрили, что Валентин Юдашкин все еще борется с онкологией и “болезнь его не отпускает”.

Как писали “Дни.ру”, недавно кутюрье появился в эфире очередного выпуска “Пусть говорят”, посвященного пандемии коронавируса. Валентин Юдашкин отметил, что в режиме самоизоляциине скучает. По его словам, у него много интересной работы. “Для меня это время и подумать, и решить какие-то вещи на перспективу”, – высказался дизайнер.

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Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina) 7 Июн 2020 в 11:35 PDT

Напомним, о том, что у модельера рак, стало известно несколько лет назад. В 2016 году он впервые пропустил собственный показ на Неделе моды в Париже из-за операции на почке.

Позже Валентин Юдашкин признался в наличие страшного диагноза. При этом он заверял, то болезнь вошла в стадию ремиссии.