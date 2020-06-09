Число работающих компаний в Москве после снятия ограничений выросло до 54 процентов

09.06.2020, 8:48, Новости дня

Количество вернувшихся к работе предприятий в Москве выросло до 54% после снятия части ограничительных мер, введенных для нераспространения коронавируса, следует из данных компании «Эвотор».

«На прошлой неделе Москва стала драйвером роста малого и среднего бизнеса. С 1 июня в столице на втором этапе смягчения ограничений была разрешена непродовольственная торговля и частично работа сферы услуг. В результате московский малый бизнес начал оживать. Количество работающих предприятий выросло до 54% от уровня начала марта и прибавил 20 п.п. за неделю», – говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Торговый оборот в Москве, по данным исследования, также вырос – до 58% от объемов начала марта (плюс 22 п.п. за неделю).

В Московской области выросла доля активных предприятий – до 64% от докризисного уровня (плюс 15 п.п. за неделю), а торговый оборот увеличился на 20 п.п. – до 82,3% от первой недели марта, добавляется в исследовании.

Для анализа использовались данные онлайн-касс «Эвотор» – более 650 тыс. устройств по всей России.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден и мировой опыт говорит об риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.