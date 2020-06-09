Благовещенск “поплыл”. Власти объявили режим ЧС

09.06.2020, 8:45, Новости дня

Благовещенск буквально "поплыл". 8 июня в городе вылилось рекордное для этой даты количество осадков — 82 миллиметра. По словам синоптиков, это 90 процентов месячной нормы. Такой ливень эксперты называют тропическим. Как передает ГТРК "Амур", власти объявили режим ЧС.

Больше всего осадков досталось Благовещенску. Некоторые районы города были на время обесточены. Особенно тяжело пришлось водителям: автомобили глохли на ходу. Утром, после того, как вода немного схлынула, выяснилось, какие разрушения нанес ливень. В некоторых местах на улицах образовались провалы в асфальте. Кое-где проезды перекрыты.

По информации мэрии, ликвидацией последствий ЧП еще с вечера занимаются специалисты. Сотрудники ГСТК и управляющих компаний работают на подтопленных дорогах. Кроме того, от жителей поступают многочисленные заявки на откачку воды из затопленных дворов, подвалов частных домов и подъездов многоэтажных. Всего уже поступило около трехсот жалоб.

Текст:

ГТРК "Амур"